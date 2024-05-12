Fransa nisanda 1 numaralı ihracat pazarı oldu

Nisanda Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı yüzde 2.1 artışla 2 milyar 746 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan sektörün ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 16.8 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 artmış ve 11 milyar 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, nisanda en fazla ihracat yapılan ülke yüzde 20 artışla Fransa oldu. Türkiye'nin bir numaralı pazarı konumunda bulunan Almanya ikinci sıraya geriledi. Nisanda Fransa'ya 400 milyon dolar, Almanya'ya ise 366 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Fransa'nın ilk sıraya çıkmasında binek otomobilde yüzde 47 ihracat artışı ve otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise yüzde 86 ihracat artış yaşanması etkili oldu. Buna rağmen Almanya ilk dört aylık rakamlara göre 1 milyar 630 milyon dolar ile Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.OtomotivSanayii Derneği (OSD) verilerine göre nisanda resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandı. Yılın ilk dört ayında toplam üretim yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adedi buldu.