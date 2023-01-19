Gaz nükleer tamam sırada hidrojen var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Ulusal Enerji Planı ve Hidrojen Yol Haritası'nı kamuoyuna açıkladı. Birçok ülkeden temsilcinin de bulunduğu toplantıda Bakan Dönmez, yeni yüzyılın Türkiye için enerjinin yüzyılı olacağını belirtti. Dönmez, "2020 yılında 147.2 milyon ton eşdeğer petrol olan enerji tüketimimiz, Türkiye'nin büyüme hedefleri doğrultusunda 2035 yılında 205.3 milyon ton eşdeğer petrole ulaşacak" dedi.Yenilenebilir enerjiyle Türkiye'nin enerjisini baştan aşağı yenileyeceklerini belirten Dönmez, "2035'te güneş kurulu gücümüzü 52 bin 900, rüzgâr kurulu gücümüzü 29 bin 600, hidroelektrik kurulu gücümüzü 35 bin 100, jeotermal ve biyokütle kurulu gücümüzü 5 bin 100 megavata çıkaracağız. 2 saatlik dolum süresini dikkate aldığımızda 7.5 GW'lık batarya depolama kapasitesine ulaşacağız" dedi.Dönmez, bu yıl Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye alınacağını belirterek, "2035'te nükleer enerjiden üreteceğimiz elektrik, toplam üretimimizin yüzde 11.1'ine ulaşacak. SMR adıyla bilinen küçük ve orta ölçekli modüler reaktörleri de inşallah portföyümüze ekleyeceğiz" diye konuştu.Hidrojene "geleceğin enerji taşıyıcısı" gözüyle baktıklarını kaydeden Dönmez, "2030'dan başlayarak 2053 sonuna kadar hidrojenin doğalgaza karışım oranını yüzde 12'ye, sentetik metanın karışım oranını yüzde 30'a çıkaracağız" dedi. Dönmez, şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk defa doğalgaz ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojenin yüzde 20'ye kadar karıştırılarak şebeke ve iç tesisatlarda kullanılmasının testleri yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. Bu çalışmalar sadece evsel kullanımla sınırlı kalmayacak. Aynı mühendislik ekibi hidrojenin sanayide kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıyor." Doğalgaz merkezi olma yolunda da önemli adımlar attıklarını anlatan Dönmez, "4 LNG tesisimizin sayısını Saros'ta devreye alacağımız yeni FSRU ile 5'e çıkaracağız" dedi.