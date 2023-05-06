"Geldiğimiz nokta Türk müteşebbislerinin eseridir": Savunma sanayiinde ihracat hedefi 6 milyar dolar

Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi SAHA İstanbul'un 5. Olağan Genel Kurulu, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulun açılışında konuşan Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunun adı olduğunu kaydederek, bu yolda öncelikle savunma sanayisinde büyük adımlar atıldığını söyledi.

Bu yolculuğun savunma sanayisinden başlamasının Türkiye için bir zorunluluk olduğunu kaydeden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 yılı aşan terörle mücadele evlatlarımızın ve vatanımızın korunması için mutlak bir zorunluluktu. Terörle mücadelede bizimle müttefik olması gerekenlerin maalesef çoğu zaman karşımızdaki terör örgütlerine destek verdiğinin farkında olarak kendi imkanlarımızla geliştireceğimiz savunma sanayisi ürünleri ve sistemlerimizle ancak bu mücadelede başarılı olacağımız inancıyla son 20 yılda savunma sanayisinde çok büyük başarılara imza attık.

Önümüzdeki yıllarda şimdiden ayak seslerini duymaya başladığımız şekilde bu başarı sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarına hızla yaygınlaşacak ve Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin tam bağımsızlığını perçinleyecek ve yüksek katma değerli ürünleri rekabetçi bir şekilde dünyaya ihraç etmemizi imkan sağlayacak yepyeni projelerin ortaya çıkmasına imkan sağlayacak."