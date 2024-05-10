Genç işsizlik oranı 12 yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6'ya geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya kıyasla 139 bin artarak 32 milyon 588 bin kişiye yükseldi. İşsiz sayısı 3 milyon 57 bin kişi olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.4 puan azalışla yüzde 15.1 oldu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek, "İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sanayinin çarklarının hız kesmeden döndüğüne işaret ederek, martta sanayi üretiminin yıllık yüzde 4.3 artış gösterdiğini aktardı.