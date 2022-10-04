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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Girişimcilere teknoloji desteği 6 milyona çıktı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Girişimcilere teknoloji desteği 6 milyona çıktı
Hükümetin girişimcilere verdiği destekler artarak devam ediyor. Girişimcilik ekosistemi, Ankara TEKMER, LEAP Investment ve helo! iş birliğiyle Ankara'da buluştu. Özellikle teknoloji alanında ürün geliştiren gençleri destekleyen KOSGEB, Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) vasıtasıyla verilen desteklerin üst limitini artırdı. KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz, "TEKMER destek üst limitiniz 3.8 milyon liradan 6 milyon liraya yükseltildi. KOSGEB olarak; 1990 yılından beri tekno girişimci ekosistemi için destek süreçlerimiz sürekli artarak devam etmektedir" dedi. Ankara TEKMER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen de 30'dan fazla firmaya ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.
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Girişimcilere teknoloji desteği 6 milyona çıktı
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