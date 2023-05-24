Güçlü işveren markası en iyi yetenekleri çekiyor

"En İyi İşveren Markası" insan kaynakları yönetiminde son zamanların en popüler kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Peki çalışmak için en iyi yer nasıl olur? İşverenler çalışanlarının şirketin parçası olmasını nasıl sağlar? Çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarları var mı? Yapılan araştırmalar güçlü bir işveren markası olmayı başaran şirketlerin en iyi yetenekleri çekmede rakiplerine göre 3.5 kat daha başarılı olduğunu gösteriyor. Başarılı bir işveren markası için şirketlerin amacını belirlemesi, hedef kitlesini tanımlaması, mesajını netleştirmesi, rakiplerinizden farklılaşması, bütçesini iyi yönetmesi gerekiyor.İşte 'iyi işveren' olmanın kuralları: Amacınızı ortaya koyun: Çalışanlar için tercih edilen bir iş yeri olmak için takımdaki herkesin birlikte neyi başaracağına ve oraya nasıl ulaşacağına dair net bir vizyon ortaya konulmalı. İşleri birlikte yapmaktan heyecan duyan insanları işe alın. Ekibin her bir üyesini anlamlı işler yaparken heyecanlandıran programlar (ücretlendirme, ödüller ve sürekli öğrenme ve gelişim) oluşturun.Gerçekten çalışmak için en iyi yer olmak, çalışanlarınızı dinlemekle başlar. Aynı şikâyetleri tekrar tekrar duyuyorsanız, bununla ilgili bir şeyler yapın. Çalışanlar, liderler ve birbirleri tarafından anlamlı bir şekilde dinlenmeli, duyulmalı, anlaşılmalı. Sahiplik kültürü geliştirmek, başarı için temel bir özelliktir. Çalışanların gözünden en başarılı şirketler, işbirliği kültüründe ısrar edenler oluyor. Çalışanlardan sık sık anonim ve sürekli geri bildirim alın. İş planlarınız konusunda şeffaf olun. Çalışmak için en iyi yer olmak için insanların çalışmak isteyeceği bir yer olmak gerekiyor. Çalışmak için en iyi yer olmak, çalışanların işletmeye bağlı hissettikleri ve her gün işe gelmek istedikleri bir yer yaratmak anlamına gelir. Çalışanlarınızı dinleyip, daha iyi olmak için neler yapabileceğiniz konusunda samimi fikirlerini sorun. İşletme sahipleri ve İK yöneticileri, eğitim seminerleri düzenleyerek, çalışanları ileri düzey kurslar almaya teşvik ederek ve çalışanlar için mentorluk programları oluşturarak kariyer gelişimi için net bir yol tasarlamalı.