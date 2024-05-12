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Giriş Tarihi: 13.5.2024

Güneş enerjisi kurulu gücünde rekor artış

Güneş enerjisi kurulu gücünde rekor artış
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisanda önceki aya göre yaklaşık 1,3 gigavat artış kaydederek rekor kırdı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, güneş enerjisi kurulu gücü nisan sonunda önceki aya göre 1.3 gigavat artışla 13.9 gigavata ulaştı. Böylece, Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünde bir ayda rekor kapasite artışı gerçekleşti. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişikliğin söz konusu artışta önemli rol oynadığını söyledi. Tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapabildiği bilgisini de paylaşan Erkan, "Bu düzenleme ile kurulumlar hızlandı. 100 ila 500 megavat hatta daha büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Bu artışın lisanssız santrallerin devreye girmesiyle görüldüğünü düşünüyoruz" dedi.
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Güneş enerjisi kurulu gücünde rekor artış
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