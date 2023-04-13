Güneydoğu’dan yılın ilk çeyreğinde 775 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, martta gerçekleştirilen ihracatla şubat ayını telafi ettiklerini belirtti.

Bölgenin hububat ve bakliyat ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre düşüşte olduğuna işaret eden Kadooğlu, "Şubat ayında yaşanan depremin tarımsal gıda üreticilerine etkilerinin görüldüğü ilk çeyrekte sektörün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 düşerek 775 milyon dolar oldu. Sektörün ihracatındaki azalmanın Gaziantep'te yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleştiği ilk çeyrekte, bu oran depremden etkilenen diğer illerden Kahramanmaraş'ta yüzde 12, Malatya'da ise yüzde 35 seviyelerinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Kadooğlu, deprem sonrasında bölgedeki tüm sektörlerin ihracatında düşüşler yaşandığını yineleyerek, şunları kaydetti:

"Şubat ayında yüzde 44'e ulaşan ihracat kaybımızı, mart ayında 300 milyon dolara yaklaşan ihracatla telafi etmeyi başardık. Bu sonuçlarla sektörümüzün Güneydoğu Anadolu'nun toplam ihracatı içindeki payı mart ayında yüzde 30'un üzerine çıkarak ilk sıraya yükseldi. Marttaki geri dönüş, müşteri portföyümüzü koruyabilmemiz açısından olumlu bir gösterge oldu."