Güral Porselen’e “İhracat şampiyonu” ödülü

Güral Porselen adına şampiyonluk ödülünü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, Bakan Yardımcısı R. Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Seramik , Çimento, Cam ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'den aldı.

Harika Güral, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada; "Güral Porselen olarak, Porselen sofra ve mutfak eşyası kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci kez ihracat şampiyonu olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. 2020 yılı gibi pandeminin zorlu koşullarının yaşandığı bir dönemde üretim ve ihracat çalışmalarını sürdürerek, katma değer oluşturmanın ve ülkemize döviz getirmenin gururunu yaşıyoruz. Yoğun çalışmalarımızın getirdiği bu başarı, yönetim kurulu üyelerimiz İsmet, Nesrin, Harika, Ali ve Sami Güral'ın liderliklerinde, tüm çalışma arkadaşlarımızın gayreti ile ikinci kez sağlanmıştır. Çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Başarımızı daha dinamik, daha yenilikçilik anlayışlarla sürdürme kararlılığındayız" dedi.