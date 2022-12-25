Hakkari’de bir ilk Tarım Kredi Koparatifi hizmete açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in Hakkari Merkez Mağazası açılışı, Hakkari Vali yardımcıları Halil İbrahim Köroğlu ve Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdülmuttalip Özbek, Tarım Orman İl Müdürü Cemal Özkan, Durankaya Belediye İsmail Demirci, Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Van Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Mehtap Aydınoğlu, TK Pazarlama ve Marketçilik A.Ş, Grup Müdürü Adem Doğru, Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez ile şirket yöneticileri, çalışanlar ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez, açılışta yaptığı konuşmada, Hakkari mağazasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir çiftçi kuruluşu olduğunu ileri süren Söylemez, "Bugün Hakkari mağazamızı açıyoruz. Artık Türkiye'nin 81 İlindeyiz. 17 Bölge Birliği, bin 615 Kooperatifi, 200 Hizmet Bürosu ve 19 İştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getiriyor" dedi.

81 ile bin 500 mağaza açtıklarını söyleyen Söylemez, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başında 500 market hedefi vermişti. Kooperatif Market olarak 2021 yılı sonunda 700. mağazamızı açarak çok daha iyi bir performans sergiledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sonrasında verdiği bin mağaza hedefine de 2022 başında ulaştık. Bugün bin 500'ün üzerinde mağazamız ile milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde 14 lojistik merkezimiz var. Bu lojistik merkezlerimiz sayesinde 81 il ve 510 ilçede kaliteli ve güvenilir gıdaları halkımız ile buluşturuyoruz. Hakkari mağazamız ile 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var güzümüzle çalışıyoruz " diye konuştu.

Söylemez açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Çiftçilerimizden alınan doğal ürünleri, üretim reçetelerini hazırladıktan sonra kendi fabrikalarımızda ve iş ortaklarımızın fabrikalarında üreterek/ürettirerek kaliteli ve güvenilir gıda olarak 'Tarım Kredi güvencesi ile' tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Sonuç olarak tüketiciye güven sağlarken çiftçilerimize de değer verdiklerini ifade etti.

Konuyla ilgili bilgi veren AK Partili Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören, ülkemizdeki aşırı fiyat artışlarına engel olan, fiyatları dengeleme noktasında etkili olan, vatandaşlarımız için kaliteli, ucuz ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlarla satışa sunulduğu ve ülke genelinde hizmet vermeye başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nin Hakkari'de ki ilk şubesinin açılışı yaptık. İlimizde açılmasına vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür eder, İlimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.