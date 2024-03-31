Hayvan sakatatlarından 200 milyon dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde İstanbul, Ege ve Akdeniz olmak üzere üç su ürünleri ve hayvansal mamuller birlikleri 2023 yılında toplam 3 milyar 486 milyon dolar ihracat yaptı. Aynı dönemde İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) ise 1 milyar 67 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın içinde çok ilginç hayvansal ürünler var.Türkiye'de tüketilmeyen hayvan mesaneleri, bağırsak ve sakatat yan ürünlerini Çin'e, mide, işkembe, ayak gibi ürünleri Afrika'ya, kuyruk yağını ise Ortadoğu ülkelerine ihraç eden sektör, ortalama 8-9 dolar kilogram fiyatı elde ederken, sosis kılıfı olarak AB ülkelerine sattığı koyun bağırsağında ise 28 dolarlara ulaşıyor. İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, tavuk eti, deniz levreği, çipura, orkinos ve yumurtanın en fazla ihraç edilen ürünler olduğu kaydetti.Sezer, "Söylenenin aksine bizim sektörümüzde ihracat iç piyasayı da destekliyor. Tavuktan örnek vermek gerekirse; beyaz et ihracatı öyle bütün tavuk olarak yapılmıyor. Uzakdoğu ülkeleri tavuğun ayaklarını çok tüketiyor ve iyi fiyata alıyorlar. Avrupalılar ise göğüs tercih ediyor. Bizim halkımız ise tam tersine göğüs değil but seviyor. Yani bir tavuk 3-4 ayrı pazarda değerlendirilebiliyor" dedi.