Hazine katkısı istemeyene esnek ödeme

AK Parti orta gelirlilere yönelik olarak başlatılan Yeni Evim Projesi'nde Hazine tarafında sağlanacak katkının çerçevesini de belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yeni Konut Finansman Programına ilişkin kanun teklifinde vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla geri ödenmesi koşuluyla Hazine tarafından katkı sunulması ve yüklenici tarafından da geri ödemesiz katkı sunulması öngörülüyor. Program kapsamında faiz oranı/kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Öte yandan, program kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için, Hazine tarafından uygun finansal araçlarla kaynak sağlanması planlanıyor. Program kapsamındaki Hazine katkısından faydalanmak istemeyen vatandaşlara da ayrıca, bankalarca esnek ödeme planı sunulabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.