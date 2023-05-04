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Giriş Tarihi: 5.5.2023

İBB fatura basmadı

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İBB fatura basmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, İstanbullular'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini unutturmak için faturaları yazmadığı iddia edildi. İBB Meclisi Çevre, Yenilebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bedava doğalgaz müjdesinden sonra İBB'nin İSKİ faturalarını yazıp, İGDAŞ faturalarını yazmadığı şeklinde ihbarlar alıyoruz" dedi.



Sadullah Hasanoğlu, "Türkiye'nin her köşesinde doğal gaz faturaları sıfır bedelle düzenleniyorken, İstanbul'da doğal gaz faturalarının Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle devletimiz tarafından karşılandığı görünmesin diye mi yazılmıyor? İstanbul'da su ve doğal gaz faturaları aynı ekipler tarafından yazılıyor. İSKİ için faturalar düzenlenirken doğal gaz için neden düzenlenmiyor? İBB yönetimine bu şehri partizanca yönetmemesini, asli işine odaklanmasını tavsiye ediyorum. Bu fatura yazmama konusunun da ayrıca takipçisi ve duyurucusu olacağım" ifadelerini kullandı.
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İBB fatura basmadı
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