İGA’dan ’hayallere kanat aç’ projesi

İGA AÇILDIĞIDAN BERİ YANIMIZDA

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktör Nigar Evgin ise Türkiye'de her yıl 6 bin bebeğe Cerebral Palsy tanısı konulduğuna işaret ederek bu proje ile çocukların teknoloji temmeli rehabilitasyon hizmete sağlanacağını belirtti. Evgin " İGA açıldığından beri yanımızda. Teknoloji hayatımı her yerinde var. Çocuklarımız hem eğelinyor hem de örenmiş oluyorlar. 'Hayallere kanat aç' projesi ile birlikte bir farkındalık yaratacağız. Çünkü çocukarımızın hayat boyu rehabilitasyona ihtiyçaları var"diye konuştu