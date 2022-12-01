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Giriş Tarihi: 1.12.2022 13:27

İGA'dan 'hayallere kanat aç' projesi

Engelli yolcuların rahat kullanabilmesi ve sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için de özel olarak tasarlanan İGA İstanbul Havalimanı, Cerebral Palsy'li çocuklar için teknoloji temelli rehabilitasyon imkanı sunacak 'Hayallere Kanat Aç' projesini hayata geçirdi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA’dan ’hayallere kanat aç’ projesi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hayata geçirilen proje ile farkındalık oluşturmak için havalimanı içinde oluşturulan deneyim alanında yolculara teknolojik temelli rehabilitasyonun bir parçası 'SmartPose' oyunu oynama imkanı tanınıyor.

50 ÇOCUĞA REHEBALİTASYON

İlk etapta 50 çocuk için 8'er seanstan oluşan rehabilitasyon masrafını karşılayacak olan İGA, projeye destek olacak kişilerin bağışlarıyla daha fazla çocuğun rehabilitasyona ulaşmasına imkan sunacak. Ayrıca 'hayallerekanatac.com' adresli internet sitesi üzerinden de çocukları 'Lendiga' adlı hayali bir adaya taşıyacak uçak tasarımlarında en çok beğenilen 10 uçağın NFT versiyonu oluşturulacak.

İGA DÜNYADA İLK HAVALİMANI OLDU

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin yaptığı tanıtım organizasyonunda konuşan İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, tasarım aşamasından itibaren tamamen erişilebilirlik üzerine kurulu olana İGA'nın Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin havalimanı erişilebilirliğine yönelik yeni 'Erişilebilirliği Geliştirme Akreditasyonu' programı kapsamında akredite edilen dünyadaki ilk havalimanı olduğunu vurguladı.

İGA AÇILDIĞIDAN BERİ YANIMIZDA

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktör Nigar Evgin ise Türkiye'de her yıl 6 bin bebeğe Cerebral Palsy tanısı konulduğuna işaret ederek bu proje ile çocukların teknoloji temmeli rehabilitasyon hizmete sağlanacağını belirtti. Evgin " İGA açıldığından beri yanımızda. Teknoloji hayatımı her yerinde var. Çocuklarımız hem eğelinyor hem de örenmiş oluyorlar. 'Hayallere kanat aç' projesi ile birlikte bir farkındalık yaratacağız. Çünkü çocukarımızın hayat boyu rehabilitasyona ihtiyçaları var"diye konuştu

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İGA'dan 'hayallere kanat aç' projesi
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