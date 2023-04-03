İlk Yerli Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TİHA) tanıtıldı

Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Avrupa Birliği projesi çerçevesinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekci, kendisinin kurucu ortak olduğu bir firmanın geliştirmiş olduğu Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TİHA)'nın ilk tanıtımını gerçekleştirdi.



TİHA uçuş ve ilaçlama gösterisiyle başlayan etkinlik, panel ile devam etti. Prof. Dr. Böğrekci, Dijital Çiftçi (Digital Farmer) konulu proje çerçevesinde İtalya, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Romanya, Slovenya ve Estonya gibi Avrupa Birliği ülkelerinden yabancı katılımcıların da olduğu panelde, Alprobotics firmasını ve tarımda dijital teknolojileri anlattı.



Prof. Dr. Böğrekci, "Firma, kurulduğu 2020 yılından itibaren TİHA, 'İnsansız Su Altı Robotu' ve 'İnsansız Kara Aracı' geliştiren çalışmalarını endüstriyel robot kolu projesine yoğunlaşarak devam ettirmektedir. Tanıtımı yapılan TİHA sekiz motorlu, 25 litre ilaç taşıma kapasitesine sahip bir tarımsal insansız hava aracıdır ve tamamen Türk mühendislerinin emekleriyle geliştirmiştir. Buna ek olarak, firma insansız hava araçlarının motor ve elektronik hız kontrol kartlarını kendi bünyesinde imal etmektedir. TİHA yazılımları da tamamen firma bünyesinde geliştirilmektedir. Manuel ve otonom uçuş yeteneklerine sahip olan insansız hava araçlarının tüm laboratuvar ve saha testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yerli yüksek teknolojilerin geliştirilmesi ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Prof. Dr. İsmail Böğrekci'yi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.