İş dünyasından ’Kamuda tasarruf’ değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Ankara'da açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, enflasyonla mücadele kapsamında başta kamu olmak üzere her kesimin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Gültepe, bu çerçevede Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Paketin kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin ve yatırımlarda verimlilik olmak üzere üç önemli ayağı bulunuyor. Açıklanan önlemler kadar uygulama süreci de büyük önem arz ediyor. Uygulama aşamasının tavizsiz bir şekilde yürütülmesi, hem enflasyonla mücadeleye pozitif yönde katkı sağlayacak hem de devletin verimliliğe odaklanacağı yönünde güçlü bir mesaj olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da açıkladığı gibi önümüzdeki dönemde ilave önlemlerin devreye alınacak olmasını, kamunun bu süreçteki kararlılığının önemli bir göstergesi şeklinde değerlendiriyorum."

"İHRACATÇILAR OLARAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de enflasyon ile kararlı şekilde mücadele ve fiyat istikrarını merkeze alan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin hayırlı olmasını diledi.

Pelister, bu önlemlerin, tasarruf ve verimliliği artırmayı, kamu kaynaklarının daha etkin şekilde kullanılmasını ve ekonomik istikrarın sağlanmasını amaçladığını kaydetti.

Öte yandan tedbirlerin bir kısmının kararname ve genelgelerle yapılabilmesi mümkünken, diğer bir kısmı için kanun çıkarılması gerekliliğinden hareketle tedbirlerin detaylarının ortaya çıkmasının da bekleyip görülmesi gerektiğini ifade eden Pelister, şu değerlendirmede bulundu:

"Alınan bu tedbirlerin uygulamaya geçmesi ile birlikte maliyetlerde ne kadarlık bir tasarruf sağlayacağını görmek gerekiyor. Bunun yansıması zaman alacaktır ancak enflasyon ile mücadeleye önemli bir kazanım sağlayacağına ve katkısı olacağına inanıyoruz. Özellikle yerli ve milli üretim ve yatırımların önceliklendirilmesini önemsiyor, tüm sektörlere girdi sağlayarak ekonomide anahtar görevi gören stratejik kimya sektörünün yatırımlarda önceliklendirilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte üretimde yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme kaynak ayrılacak olmasını firmalarımız açısından çok değerli buluyoruz. İhracatçılar olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"KAMU PROJELERİNDE ŞARTSIZ TASFİYE HAKKININ GETİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanlığının 2024-2026 dönemine ilişkin yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili yayımladığı genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacağının bildirildiğini hatırlatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, "Bu nedenle 2024 yılında müteahhitlerimiz yurt dışı faaliyetlerini ön plana almışlardır." ifadesini kullandı.

Eren, bugün açıklanan paket ile kamu projelerinde yüzde 75'i tamamlanan projelere öncelik verileceğine işaret etti.

İhalesi yapılmış veya henüz yeni başlanmış projelerin ilerlemesinin ise yavaş olacağının öngörüldüğünü kaydeden Eren, bu nedenle kamu projelerinde şartsız tasfiye hakkının getirilmesinin kamuya iş yapan müteahhitler için önemli olduğunu belirtti.

'PAKET MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASINA YARDIMCI OLACAK'

Ülkenin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, paketin enflasyonla mücadelenin ana parametrelerinden olan ve daha önce dile getirdikleri mali disiplinin sağlanması açısından önemli olacağını bildirdi.

Ardıç, şunları kaydetti:

"Parasal sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, para ve maliye politikası eş güdümünün sağlanmasına katkıda bulunacak ve enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır. Bu alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesi, makro istikrar açısından fayda sağlayacaktır."