İstanbul’da doğalgaza % 12 indirim

Doğalgaz fiyatlarında zam yapılacak söylentilerinin aksine indirim geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul'da 5.5 milyon doğalgaz abonesine müjde verdi. EPDK'nın aldığı karara göre İstanbul'da konutta doğal gaz fiyatlarında yüzde 12.13 indirim olacak. Buna göre 1.000 TL'lik doğalgaz faturası 879 TL'ye düşecek. İndirim 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.EPDK, 2022-2026 uygulama dönemi 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketi için tarife düzenlemesi yapmıştı. Bu bedeller ise Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu çerçevede 5.5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedellerinde bir indirime gidildi. Bu indirim aktif kullanıcıya doğalgaz fiyatlarında yüzde 12 indirim olarak yansıtıldı.Doğalgaz perakende satış fiyatı sistem kullanım bedeli ve birim gaz kullanım bedeli bileşenleri ile oluşturuluyor. Birim gaz alım fiyatı toptan satış şirketlerinin gaz dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatından oluşuyor. Yasa gereği toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe oluşuyor ve bu fiyata EPDK herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Sistem kullanım bedeli ise şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürüten dağıtım şirketlerinin şebeke yatırımı kapsamında sundukları dağıtım hizmeti kapsamında uygulanıyor. Bu bedel EPDK tarafından belirleniyor.