İstihdamı artıracak girişime 2 milyon destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'na ilişkin, "Programla, ülkemizin stratejik hedefleriyle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlerimize 2 milyon liraya varan finansman imkânı sunacağız" dedi. Kacır, KOSGEB'de düzenlenen KOBİ Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam ettiğini söyledi. Büyüme, ihracat ve istihdamdaki gelişmelere işaret eden Kacır, "Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan, istihdamın yüzde 70.6'sını sağlayan, Ar-Ge harcamalarımızın yüzde 28.8'ini, ihracatımızın yüzde 31.6'sını gerçekleştiren KOBİ'lerimiz, bu başarının sahipleri" ifadesini kullandı. Kacır, KOBİ'lerin rekabetçiliğini ve inovasyon yetkinliğini geliştirmeyi, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için olmazsa olmaz gördüklerini belirterek, "Son 22 yılda ortaya koyduğumuz sanayi ve teknoloji politikalarının merkezine küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi koyduk. KOSGEB'i ülkemizde KOBİ'lerin en büyük destekçisi haline getirdik"dedi.