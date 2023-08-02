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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Kanal İstanbul’a körfez ilgisi

Kanal İstanbul’a körfez ilgisi
KANAL İstanbul Projesi'nin büyük bir hassasiyetle hazırlandığının altını çizen Uraloğlu, şunları anlattı: "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı etrafındaki imar düzenlemelerini çalışıyor. Bakanlık 'Burası İstanbul'un rezerv alanıdır' dedi. İstanbul'un riskini azaltmak için buraya ciddi yönelim yapmalıyız. Kanal İstanbul için ciddi bir finansman kaynağı gerekiyor. Bu görüşmeleri de zaman zaman yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Körfez turunda da gündeme geldi. Finansman hangi şartlarda olabilir, Türkiye'nin lehine nasıl olabilir, çalışıyoruz."
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Kanal İstanbul’a körfez ilgisi
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