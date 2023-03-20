Kentsel Dönüşüm Kredisi’nde 10 kritik detay: Binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şart

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan sorularda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade-faiz oranlarından kiracı ve işyerlerinin durumuna kadar detaylar yer aldı. Kentsel dönüşüm kredisinde faiz oranının 1.49 olduğu, bunun da 0.70'ini devletin karşılayacağı belirtildi. Böylece vatandaş yüzde 0.79 ile kredi alabilecek. Kentsel dönüşüm kredisinde limitler de 600 binden 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.Kentsel dönüşüm kredisinden en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar da yararlanabilecek. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı aşamayacak. İlk daire için 0.79, diğeri için 0.89'la kredi verilecek. İşyeri için yüzde 1.10 ile kredi verilecek. Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri kredilerinde 7 yıl vade uygulanacak. Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, kredi başvurusu yapılabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi gerekiyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda, "İlk İş Yerim" projesi ikinci etap kura çekimleri 23 Mart'ta 5 il ve ilçede 417 iş yeri için yapılacak. Bu kuralar 23 Mart'ta, Sivas, Afyonkarahisar Başmakçı, Aksaray Eskil, Denizli Babadağ ve İzmir Kemalpaşa'da çekilecek. İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak. Altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon "İlk Evim Arsa" kura çekimleri ise 20-27 Mart'ta 22 ilde, 32 bin 113 hak sahibi için yapılacak. Kuralar, 20 Mart'ta Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova ve Çorum'da, 21 Mart'ta Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum'da, 22 Mart'ta Manisa, Sivas, Sakarya, Mersin ve Kütahya'da, 23 Mart'ta Bursa ve Van'da, 24 Mart'ta Çankırı, Kütahya ve Van'da, 27 Mart'ta ise Antalya ve İstanbul'da çekilecek.Yüzde 1.49 faiz oranının 0.70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.İlk daire için yüzde 0,79, diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek.İşyeri için yüzde 1.10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alabilecek.Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.Tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren 3 yıl içinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şartı aranıyor.Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.