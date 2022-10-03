Kentsel dönüşüme destek % 50 arttı

Hükümet, yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle kentsel dönüşümün sekteye uğramaması için destek üstüne destek veriyor. Faiz destekli kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredilerinin üst limiti ile faiz desteği bu yıl ikinci kez artırıldı."6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de önceki gün yayımlandı. Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerin, afet riskli olduğu tespit edilen konutunu veya işyerini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri durumunda bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar belirlendi. Kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 160 bin liradan 240 bin liraya, konut yapım ve edinme kredileri ile işyeri yapım kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.Güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600'e, işyeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 puana yükseltildi. Bakanlığın faiz desteği oranı güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0.50 puan, işyeri kredilerine ise aylık 0.38 puan olarak yapılacak. Örneğin konut için aylık yüzde 1.5 oranlı kredi kullanıldığında bunun yüzde 0.50'si bakanlık tarafından karşılanacak.Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebildiği gibi 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem de sunuluyor. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 2 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.* Krediden yararlanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor.* Faiz desteği verilebilmesi için tahliye/yıkım tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekir. Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren iki yıl.*Krediden; konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az bir yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor.* Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.Dönüşüm destekleri kapsamında verilen kira yardımlarında da artışa gidildi. İllere göre değişmekle birlikte, 1.000 lira ile 1.500 lira arasında kira yardımı yapılıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de destek 1.500 liraya, Adana, Antalya, Bursa, Konya'da 1.400 liraya çıktı. Kiracılar ise defaten 2 bin lira ile 3 bin lira arasında destek alacak. Sınırlı ayni hak sahipleri de defaten 5 bin ile 7 bin 500 lira arasında kira yardımı alabiliyor.var?Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca binasını yenileyecek vatandaşa 400 bin liraya kadar kredi desteği ve kira yardımlarının yanı sıra sağlanan diğer destekler şöyle:* Evini kendi dönüştürenler için Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanıyor.* Yenilenecek binaların riskli yapı tespit raporunun olması halinde harçlardan muaf oluyor.