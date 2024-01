Konya ülkenin itici gücü olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçede 1 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya'ya hizmet etmek için önce Konya'yı anlamanın, taşıdığı kadim ruhu derinden hissetmenin ve Konya'ya gönülden bağlı olmanın gerektiğini söyledi.

"TÜM KONYALI KARDEŞLERİMİZİ GÖNLÜMÜZÜN EN DERİN KÖŞESİNDE TAŞIYORUZ"

Hazreti Mevlana'nın "Aşk davadır, cefa da şahidi" sözünden alıntı yapan Başkan Altay, "Sevdalı olduğumuz Konya'mız için azimle ve gayretle çalışıyoruz. Her daim böyle bir şehre hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyor, 'Konya için daha ne yapabiliriz' derdiyle, gayretlerimizi sürdürüyoruz. 'Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir. Çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar' buyuran Mevlana gibi, bizler de her bir hemşehrimizin gönüllerine girmek için gayret ediyor, tüm Konyalı kardeşlerimizi gönlümüzün en derin köşesinde taşıyoruz" diye konuştu.

"2024 YILINDA DA TÜM KAZANIMLARIMIZIN ÜZERİNE YENİLERİNİ EKLEYEREK EN GÜZEL YARINLARA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da her gününü, her saatini, her dakikasını Konya'yı daha yüksek ufuklara taşımak için vakfettiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu dönemde Konya'mızı ülkemizin en önemli itici gücü haline getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Konya; varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olmaya devam ediyor' 2024 yılında da hemşehrilerimizle birlikte tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2023 NİSAN VE MAYIS'TA 5 MİLYAR 326 MİLYON LİRALIK YATIRIMI ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK"

Geçtiğimiz yılın sadece Nisan ve Mayıs ayı arasında, aralarında KONYARAY Banliyö Hattı'nın da yer aldığı Konya'ya kazandırdıkları projelerin maliyetinin 3 Milyar 862 Milyon Lira olduğunu kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Mayıs'taki Konya Mitinginde; Konya'da Karapınar Güneş Enerji Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamid Han Caddesi ile birlikte toplam yatırım bedeli 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca miting sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Büyükşehir Belediyemize ait 1 Milyar 464 Milyon Lira tutarındaki yatırım ve hizmetin daha açılışı yapıldı. Sayın

Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan, Büyükşehir Belediyemize ait yatırımları da eklediğimizde; Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir ay içerisinde toplamda 5 Milyar 326 Milyon Liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olduk."

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'da yaptıkları çalışmaları detaylı şekilde anlatan Başkan Altay, devamında 31 ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımları ve hizmetleri paylaştı.

"TÜM GAYRETİMİZİN ARKASINDA ŞEHRİMİZE DUYDUĞUMUZ DERİN SEVDA VAR"

Konuşmasının son bölümünde Sultan Veled'in "Konya! Sen Anadolu'nun başkentisin. Her büyük şehir bir emir gibidir. Sen ise bütün şehirlerin başında padişah gibisin. Her kale parlayan bir yıldız gibidir. Sen ise bütün bu yıldızların başındaki ay gibisin" sözünden alıntı yapan Başkan Altay, "İşte bizler de şehrimizi böyle görüyoruz. Tüm azmimizin ve gayretimizin arkasında şehrimize duyduğumuz derin bir sevda var. İnşallah Konya'mız geçmişte olduğu gibi bugün ve daima ay gibi parlayama devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOAĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları tüm çalışmalarda en büyük destekçileri olduğunu belirterek kendisine teşekkür eden Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Her zaman yanımızda olan bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına ve tüm aziz hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin küresel potansiyelini en iyi şekilde kullanarak çok daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 2024 yılında da başta Gazze olmak üzere tüm dünyada akan kanın durmasını ve ülkemizin kanayan yarası olan terör belasının son bulmasını diliyorum."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın toplantıda bahsettiği 4 önemli kentsel dönüşüm çalışması dikkat çekti.

DARÜ'L-MÜLK İHYA PROJESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Darü'l Mülk Projesi kapsamında şehir merkezinde 20 farklı noktada çok önemli dönüşüm ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda şehrin en hareketli merkezlerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı yenileyerek; her yönüyle Selçuklu izlerini taşıyan ve bedesten kültürünün hâkim olduğu bir alan oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, yine tarihi Taş Bina'yı restore ederek "dijital tanıtım merkezi" olarak hizmete sunduklarını; Alaaddin Caddesi'ndeki binaların dış cephelerini yenilediklerini; eski Tekel binası olan Depo No:4'ü restore ederek sanat galerisi haline getirdiklerini; Darü'l Mülk Sergi Sarayı'nı açtıklarını; Büyük Larende Dönüşümü ve Meydan Evleri projelerine devam ettiklerini ifade etti.

ESKİ SANAYİ VE KARATAY SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Konya'da yıllardır konuşulan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin İlk Sıfır Atık Sanayi Sitesi inşa ediliyor.

2.690 dükkândan ve 134 ticari alandan oluşan Yeni Sanayi Sitesi'ni tamamlayarak 2024 yılı sonunda Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'yi bu yeni dükkanlara taşıyacaklarını kaydeden Başkan

Altay, "Arsası Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen Yeni Sanayi Sitesi'nin olduğu bölgede sanayi için uzmanlaşmış bir itfaiye merkezi de inşa ettik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'ye tüm Konyalılar adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

CEPHANELİK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Milli Savunma Bakanlığı ile yaptıkları protokoller kapsamında iki büyük kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, "Ülkemizdeki en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan; Sille Cephaneliğini, Çumra'da 8,5 milyon metrekarelik alan üzerine yapacağımız yeni cephaneliğe taşıma projemizi tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık 2 milyar lira ile büyük bir bütçeye sahip olan bu yatırımımız, inşallah en kısa zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimize hizmet vermeye başlayacak. Cephanelik taşındıktan sonra Sille'deki mevcut alanda yatay mimariye uygun örnek bir şehircilik çalışması yapacağız" diye konuştu.

AĞIR BAKIM KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Yine şehir merkezi içerisinde kalan Ağır Bakım olarak bilinen 640.000 metrekarelik alanı, yeni bir bölgeye taşıyacaklarını belirten Başkan Altay, "2,5 milyarlık bedelle Konya belediyecilik tarihinin tek seferde ihale edilen en yüksek bütçeli yatırımı olan Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temelini geçtiğimiz Pazartesi günü Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla attık.

Yapımına başladığımız 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü, 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak. Mevcut Ağır Bakım alanında ise 400 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandıracağız. Bununla birlikte; sağlık ve eğitim tesis alanları ile kentsel dönüşümde kullanmak için konut alanları da bulunacak. Böylece Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz bu iki protokol kapsamında yaklaşık 4,5 milyarlık bedelle askerimize, bakanlığımıza yeni tesisler kazandırmış oluyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.