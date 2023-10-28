Konya’ya Güney Kore’den Akıllı Şehir Liderlik Ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut akıllı şehir çalışmaları ve 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan 100'den fazla akıllı şehir projesi, 47 ülke ve 93 şehirden başvurusu yapılan 200 proje arasından ödülü, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne getirdi. Başkan Altay, "Akıllı Şehircilik konusunda ülkemizde yapılan endeks çalışmalarında elde ettiğimiz lider konumumuzu dünyada da yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizin gurur duyacağı huzurlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir hayal ederek Konya'yı daha akıllı yarınlara hazırlıyoruz" dedi. The World Smart Sustainable Cities Organization (WEGO) ve Güney Kore Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl "Akıllı Şehirler" alanında farklı projeler ve özel gayret gösteren liderler ödüllendiriliyor. Düzenlenen yarışmada, Konya'nın Akıllı Şehircilik alanındaki çalışmalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a dünyada büyük prestije sahip "Akıllı Şehir Liderlik Ödülü" World Cities Summit Mayors Forum etkinliğinde verildi. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Akıllı Şehir Liderlik Ödülü" dolayısıyla Seul Büyükşehir Belediyesi'ne ve WEGO'ya teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda müze niteliği taşıyan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatını tamamladıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Çatalhöyük'ün tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.Konya'nın son dönemde yapılan çalışmalarla bir turizm şehri olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Altay, "Özellikle arkeolojik kazılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli var. Çatalhöyük'ün de bu manada sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli markalarından birisi olması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. Çatalhöyük'te ziyaretçilerin hem bilgilendirileceği hem de karşılanacağı bir alan yapmak adına yola çıktıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: "Dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalışıyoruz. Bu kapsamda 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve kamu eliyle yapılan Türkiye'deki en büyük ahşap binanın yapımını tamamladık. Buradaki temel hedefimiz Çatalhöyük ile yarışmayan bir bina yapmak." Başkan Altay, çalışmaya verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ettiKonya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için Konya'ya kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari merkezle adeta bir sanayi şehri olacağını söyledi. Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümlerinden birisi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.