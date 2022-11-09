KOOP Bakkal olana 500 bin TL kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Koop Bakkal Projesi'nin protokolü imzalandı. Koop Bakkal başvuruları 14 Kasım'da başlayacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi internet sayfasında elektronik ortamdan alınacak başvuruların fiziki şartları yerinde takip edilecek. Koop Bakkal esnafına Halkbank'tan 500 bin liralık kredi limiti sağlanacak.Krediyi ödeyemeyen esnafın borcunu Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Kredi Garanti Fonu ödeyecek. 132 temel ürünle başlayacak olan Koop Bakkal Projesi, ilk etapta belirlenen 6 pilot ilde düzenlenecek. Koop Bakkal sayısı 2023'ün ilk aylarında bini bulacak. Koop Bakkal Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, proje ile bakkalın iş yapma şekline müdahale edilmeyeceğini belirterek, işletme içindeki bir alanın tahsis edilerek ürünlerin orada satılacağını kaydetti. Projeden yararlanmak isteyenlerin en az 5 yıl süreyle bakkal işletmesi gerektiğini aktaran Aydın, projeye dahil olmak isteyen bakkallara yönelik oluşturulan metrekare koşulunun esnetilebileceğini söyledi.Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankaya finansal destek için başvuranlara, raf alımı, tadilat harcamaları ile yazar kasa alımları için 200 bin liralık bir kredi desteği sunacaklarını belirterek, Tarım Kredi'den alınacak ürünlerin finansmanı için ise kapalı devre çalışan 300 bin liraya kadar limiti olan kredi kartı tasarladıklarını söyledi. Kredi kartı kullanmak istemeyenler için internet ortamından dijital destekli finansman imkânı sunacaklarına işaret eden Arslan, "Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri kapsamında kredi kullanan bakkal esnafımız yıllık yüzde 7.5 faiz ile finansman sağlayabilecek, bu kapsamda üye olmamış olan ya da başka bir şekilde bu finansmana erişmeye ihtiyacı olan esnaflarımıza ise 24 aya kadar sabit oranlı yıllık 11.75 faiz oranında finansman desteği sağlamış olacağız" diye konuştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken paydaşların elini taşın altına koyduğunu söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Başkanı Abdulkadir Akgül ise şartları taşıyan bakkaların bu krediye ulaşabileceğini belirtti. Koop Bakkal'da 132 ürün Tarım Kredi Marketi'yle aynı fiyattan satılacak.