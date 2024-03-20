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Giriş Tarihi: 20.3.2024

Maden çalışanlarının sigorta tarifesi değişti

Maden işletmelerinin kişi başına ödediği yıllık prim ücreti 4 bin 675 liraya, sakatlanma ve vefat için verilen teminat 1 milyon liraya çıktı

Maden çalışanlarının sigorta tarifesi değişti
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre en son 2015'te belirlenen prim ve teminat ücretlerine güncelleme gelirken, maden şirketlerince kişi başı ödenen yıllık prim ücreti 700 liradan 4 bin 675 liraya çıktı. Sakatlanma ve vefat için verilen teminat bedeli 150 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Sigorta şirketlerinin 1.5 milyon lirayı aşan hasarlarda Özel Riskler Yönetim Merkezi'ne zorunlu olarak reasüre ettirecekleri rakam 10 milyon liraya çıkarıldı.

EN AZ 2 EKSPER ŞARTI
Sakatlık teminatında Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerli olmaya devam ederken risk inceleme heyetlerinde en az iki eksper yer alacak. Risk inceleme heyetlerinin raporları ise Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) erişimine açılacak. Yapılan düzenleme ile risk inceleme bedellerinde de güncellemeye gidildi. Maden işletmelerinde üretim icra eden personel sayısı 10'u geçmeyen işletmeler için eksper başına ücret net 3 bin 325 lira, her bir uzman için net 2 bin 675 lira olarak belirlendi. Personel sayısı 10 ila 20 arasında olan işletmeler için bu tutar eksper başına net 5 bin uzman için net 4 bin lira olurken, personel sayısı 20 ila 30 arasında olan işletmeler için eksper başına ödenen ücret net 6 bin 675 lira, uzman için net 5 bin 325 liraya yükseldi. Üretimde görev alan çalışan sayısının 30'u geçmesi durumunda işletmelerin risk inceleme bedelleri yer altı ve yer üstü olarak farklı şekilde fiyatlandırıldı.
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Maden çalışanlarının sigorta tarifesi değişti
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