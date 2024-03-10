MAİS markaları üçledi

MAİS, Renault ve Dacia'nın yanına Alpine markasını da ekledi. Alpine, A110 modelinin üç versiyonu A110, A110 GT ve A110 S modelleri satışa sunuldu. İstanbul Sarıyer'de yeni açılan A110 modelinin satışının gerçekleşeceği Alpine Center İstanbul, markanın dünyadaki 155'inci satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine'i temsil eden beşinci ülke oldu. Alpine'in satışa sunulan üç versiyonunda da 4 silindirli 1.8 turbo motor bulunuyor. A110 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip. A110, 0'dan 100 km hıza 4.2 ila 4.5 saniyede ulaşabiliyor.Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "OYAK'ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve desteği sayesinde Alpine markasını da MAİS bünyesine katmış olmak, pazar dinamiklerinde MAİS'i daha da güçlendirecek. Alpine'in Türkiye'ye gelmesinde OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem'in vizyonu çok önemli. O olmasaydı bunu başaramazdık. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.