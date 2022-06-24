Mali Müşavirlik ücretleri enflasyon farkı kadar artırılmalı

Maliyetlerde olağanüstü artış meydana geldiğini ve bu sebeple Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlere enflasyon farkı kadar artış yapılmasını talep ettiklerini belirten Başkan Erdal, "Ekonomide dengelerin bozulması ve enflasyondaki artış eğilimi, ücretliler ve serbest meslek mensupları başta olmak üzere sabit gelirlileri olumsuz etkiledi. Günümüzde meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için büro personel giderleri ve karşılaştıkları diğer tüm giderlerde yaşanan sürekli fiyat artışları sebebiyle yayımlanan ücret tarifesi günümüz koşullarına göre çok düşük seviyede kalmıştır. Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan enflasyon Mali Müşavirleri zor durumda bıraktı. Fedakârca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kalmaktadır" dedi.

TÜRMOBA BAŞVURU YAPTIK

Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlere enflasyon farkı kadar artış yapılması hususunda gerekli girişimlerde bulunulması için Genel Merkez TÜRMOB'a başvuru yaptıklarını belirten Başkan Abdil Erdal, " Konya Mali Müşavirler Odası olarak genel merkezimiz TÜRMOB'a (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) meslektaşlarımızı enflasyona karşı koruyacak şekilde gerekli artışın yapılması için başvurumuzu yaptık. Muhasebe bürolarının varlığını ve işlevselliğini zor durumda bırakan bu durumdan dolayı, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve aksamadan devam edebilmesi için 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Meslek camiası olarak kısa süre içerisinde gerekli artışın yapılmasını beklemekteyiz" şeklinde belirtti.