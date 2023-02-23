Merkez faizi % 8.5’e düşürdü

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen yılın kasım ayında sonlandırdığı faiz indirim sürecine, asrın felaketi olarak tanımlanan depremin ardından gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geri döndü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'dan 8.5'e indirdi.PPK sonrası yapılan açıklamada, asrın felaketi öncesindeki öncü göstergelerin büyüme eğiliminde artışa işaret ettiğine dikkat çekildi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğinin altı çizilerek, "Depremin orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" denildi. Yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendireceği kaydedildi.Depremin yol açtığı arztalep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğine dikkat çekilirken, "Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 50 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023'ün ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir" açıklamasında bulunuldu.