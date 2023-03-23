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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Merkez faizi değiştirmedi

Merkez faizi değiştirmedi
Deprem felaketinin ardından 23 Şubat'ta gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yarım puan indirerek yüzde 8.5'e çeken Merkez Bankası, dün değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizini yüzde 8.5'te bıraktı.



Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergelerin 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret ettiğine vurgu yapılarak, "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" denildi. Açıklamada, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendirileceği ifade edildi.
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Merkez faizi değiştirmedi
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