Milli Muharip Uçak’ın gövde ve kanatları montaj hattında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor. Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışması da resmi olarak başlamış oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Bu işin ilk perdesini açıyoruz. İşimiz, uçağımız başarılı şekilde görev yaptığı zaman nihayete ermiş olacaktır. Önümüzde daha çok yol var" diye konuştu.TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan da "Projede çok önemli ve kritik bir eşiğe geldik. İnşallah silahlı kuvvetlerimizin beklentilerini çok hızlı şekilde karşılayacak hale geliriz. Zor ve büyük bir proje. İnşallah 18 Mart'ta hangardan motoru çalışarak çıkartmış olacağız" ifadelerini kullandı.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçak'ını yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Uçağı yaptık aslında. Biz aslında uçak yapmıyoruz uçak yapacak şirketi inşa ediyoruz. 13 binden fazla çalışanımız var. Tesisler hemen hemen ortaya çıktı. Bu şirket bundan sonra her türlü uçağı da yapar. Hangardan çıkıştan sonra yer testlerine başlayacak ve uçuşa kendisini hazırlar."