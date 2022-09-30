Muş’ta lahana hasatı: 35 milyon liralık gelir bekleniyor

Bağlar Mahallesi'ndeki çiftçilerin yüzde 80'inin lahana yetiştirdiğini dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Ekimi mayıs ayında başlayan lahananın hasadı, eylül ve ekim aylarında yapılıyor. Beyaz lahana yetiştiriciliği özellikle Muş'ta rağbet gören ürünlerimizden biri. Yıllardır bu bölgede lahana yetiştiriciliği yapılıyor. 2022 yılında 2 bin 850 dekarlık alanda lahana yetiştiriciliği yapıldı. 9 bin 850 ton civarında rekolte bekliyoruz. Elde edilecek ürünle ilimize 35 milyon lira katkı sağlanmasını öngörüyoruz. Elde edilen lahanalar turşu yapımında ve yemeklerde kullanılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde lahana yetiştiriciliği yapılmayan illerimize üreticilerimiz lahana gönderiyor. Batman, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi ilerimize lahanaları satıyoruz."