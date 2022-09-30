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Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:38 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:39

Muş'ta lahana hasatı: 35 milyon liralık gelir bekleniyor

AA
Muş’ta lahana hasatı: 35 milyon liralık gelir bekleniyor

Türkiye'nin üçüncü en büyük ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'nda hasadına başlanan lahana ile bu yıl ekonomiye 35 milyon lira katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin üçüncü en büyük ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'nda, 2 bin 850 dekarda ekimi yapılan lahana hasat ediliyor.

Bağlar Mahallesi'ndeki lahana tarlalarını gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, lahana yetiştiriciliğinin Muş'un tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bağlar Mahallesi'ndeki çiftçilerin yüzde 80'inin lahana yetiştirdiğini dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Ekimi mayıs ayında başlayan lahananın hasadı, eylül ve ekim aylarında yapılıyor. Beyaz lahana yetiştiriciliği özellikle Muş'ta rağbet gören ürünlerimizden biri. Yıllardır bu bölgede lahana yetiştiriciliği yapılıyor. 2022 yılında 2 bin 850 dekarlık alanda lahana yetiştiriciliği yapıldı. 9 bin 850 ton civarında rekolte bekliyoruz. Elde edilecek ürünle ilimize 35 milyon lira katkı sağlanmasını öngörüyoruz. Elde edilen lahanalar turşu yapımında ve yemeklerde kullanılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde lahana yetiştiriciliği yapılmayan illerimize üreticilerimiz lahana gönderiyor. Batman, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi ilerimize lahanaları satıyoruz."

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Muş'ta lahana hasatı: 35 milyon liralık gelir bekleniyor
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