Nebati nöro iktisatla ilgili dalga geçenlere duyurdu! Cuma günü cevap vereceğim

Nebati, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'NÖROİKTİSAT DİYE BİR ŞEY YOK' DİYORLARSA BEN NE YAPAYIM

Bir gazetecinin, "neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım" sözünün tartışılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Nebati, "Nöro iktisatla ilgili dalga geçmişler, o zaman nörologlara gitsinler. 'Nöroiktisat diye bir şey yok' diyorlarsa ben ne yapayım. Cuma günü cevap vereceğim." diye konuştu.