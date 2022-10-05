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Giriş Tarihi: 5.10.2022 13:50 Son Güncelleme: 5.10.2022 13:51

Nebati nöro iktisatla ilgili dalga geçenlere duyurdu! Cuma günü cevap vereceğim

AA
Nebati nöro iktisatla ilgili dalga geçenlere duyurdu! Cuma günü cevap vereceğim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nöro iktisatla ilgili dalga geçmişler, o zaman nörologlara gitsinler. 'Nöroiktisat diye bir şey yok' diyorlarsa ben ne yapayım. Cuma günü cevap vereceğim." dedi.

Nebati, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'NÖROİKTİSAT DİYE BİR ŞEY YOK' DİYORLARSA BEN NE YAPAYIM

Bir gazetecinin, "neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım" sözünün tartışılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Nebati, "Nöro iktisatla ilgili dalga geçmişler, o zaman nörologlara gitsinler. 'Nöroiktisat diye bir şey yok' diyorlarsa ben ne yapayım. Cuma günü cevap vereceğim." diye konuştu.

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Nebati nöro iktisatla ilgili dalga geçenlere duyurdu! Cuma günü cevap vereceğim
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