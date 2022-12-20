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Giriş Tarihi: 21.12.2022

NG Kütahya Seramikten 100 milyon euroluk yatırım

NG Kütahya Seramikten 100 milyon euroluk yatırım
NG Kütahya Seramik Kayseri'de en büyük mağazasının açılışını yaptı. NG Kütahya Seramik'in 240. mağazası olan 9 bin metrekarelik AVM konseptinde tasarlanan mağazanın, Kayseri ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlaması bekleniyor. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Ben zamanında şu cümleyi kurdum, dedim ki; seramikte bir numara İtalya görülüyorsa emin olun 5 sene içerisinde seramiğin bir numarası kim olacak? Türkiye olacak. Biz bunu başarabiliriz. Dünyanın en büyük seramiklerini NG Kütahya Seramik, Türkiye'de üretecek. Bunlar 160x 320. Düşünün 5 metrekareden daha büyük tek parça seramiklerden bahsediyoruz. İşte bunları bu yatırım gerçekleştiğinde Türkiye'de üretmiş olacağız" dedi. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "İtalyan Sacmi firmasıyla gerçekleştirdiğimiz toplam 100 milyon euroluk yatırımla 4. Sanayi Devrimi'nin öncüsü bir tesisi ekonomimize kazandıracağız" dedi.
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NG Kütahya Seramikten 100 milyon euroluk yatırım
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