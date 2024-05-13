Ödemeler dengesi verileri açıklandı

DIŞ TİCARET AÇIĞI MARTTA 5 MİLYAR 193 MİLYON DOLAR OLDU

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 236 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 361 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.