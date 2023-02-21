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Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:03

Okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma ile tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı.

İHA
Okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanlığınca yurt genelinde yürütülen çalışma çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlayacak.

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, konu ile ilgili, "Günlük 2 bin kişilik yemek merkezde taşıma merkezi okullar ve ana sınıflar ile Bozüyük ilçesindeki taşıma merkezi okullarda da yemek hizmetinin Bilecik Öğretmenevinden, Bozüyük ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerinin yemek hizmetinin de Bozüyük Öğretmenevi tarafından verilecek" dedi.

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Okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek
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