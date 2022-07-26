Tutarlar belirlendi! Özel mesleki ve teknik lise öğrencilerine verilecek destek açıklandı

Buna göre, bu liselerde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları şöyle oldu:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 9 bin 297 lira, bilişim teknolojilerinde 8 bin 800 lira,

biyomedikal cihaz teknolojilerinde 11 bin 768 lira,

elektrik-elektronik teknolojisinde 14 bin 104 lira,

endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 13 bin 693 lira,

gemi yapımında 14 bin 104 lira, gıda teknolojisinde 12 bin 278 lira,

kimya teknolojisinde 13 bin 472 lira,

laboratuvar hizmetlerinde 9 bin 297 lira,

makine teknolojisinde 12 bin 822 lira,

makine ve tasarım teknolojisinde 13 bin 800 lira,

matbaa teknolojisinde 11 bin 982 lira,

metal teknolojisinde 13 bin 472 lira,

mobilya ve iç mekan tasarımında 12 bin 181 lira,

moda tasarım teknolojilerinde 10 bin 174 lira,

motorlu araçlar teknolojisinde 14 bin 744 lira,

plastik teknolojisinde 13 bin 552 lira,

tasarım teknolojilerinde 9 bin 297 lira,

tekstil teknolojisinde 12 bin 837 lira,

tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 11 bin 982 lira,

uçak bakımda 11 bin 768 lira,

yenilenebilir enerji teknolojilerinde 14 bin 744 lira."