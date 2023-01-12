Özel okullara fahiş fiyat soruşturması

Rekabet Kurumu, özel okulların fiyat politikaları ve birbirleri ile anlaşarak fiyat belirledikleri yönündeki şikâyetler üzerine İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bazı özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Ankara merkezli faaliyet gösteren ABC Koleji Spor Kulübü Derneği, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri, Çözüm Dergisi, ESS Eğitim Hizmetleri, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık, Özel Arı Eğitim ve Öğretim ve Yükselen Koleji hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.Bir diğer soruşturmayı da özel Fransız okulları için başlatan kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu okullar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.