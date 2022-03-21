Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Petrol 110 doları geçti
Giriş Tarihi: 22.3.2022

Petrol 110 doları geçti

Petrol 110 doları geçti
RUSYA-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılar uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını tekrar yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ten fazla yükselerek 112 dolara çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek. Perşembe günü NATO zirvesi, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilebileceği ve petrolde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişelerini artıracağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrol 110 doları geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA