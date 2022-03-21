Petrol 110 doları geçti

RUSYA-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılar uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını tekrar yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ten fazla yükselerek 112 dolara çıktı. ABD Başkanı Joe Biden
, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel
'e gidecek. Perşembe günü NATO zirvesi
, G7 zirvesi
ve Avrupa Konseyi
zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilebileceği ve petrolde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişelerini artıracağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.