Rekorların köprüsüne ‘Berdan’ imzası

2023 metre orta ayak açıklığı ile "Dünyanın En Uzunu" olan Çanakkale Köprüsü 'nün 318 metre boyundaki 4 ayağını taşıyan 10 metre boyda 700 kilogram ağırlıktaki yüksek mukavemetli ankeraj cıvatalarını, Berdan Cıvata üretti. 780 adet ankerajı, 4 aylık teslim süresine rağmen 3 ayda başarıyla teslim eden Berdan Cıvata, daha önce Osman Gazi Köprüsü için benzer büyüklükteki cıvataları üretmişti. Mersin 'in en büyük ilçesi Tarsus 'ta 5 kişilik ekiple 1980'de 150 m2 alanda bağlantı elemanları üretimi amacıyla faaliyete geçen Berdan Cıvata, bugün Tarsus- Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 50 bin m2 alanda 22 bin m2'si kapalı tesislerde 425 çalışanı ile uluslararası standartlara uygun ve kritik özelliklere sahip yüksek nitelikli bağlantı elemanları üretiyor. Şirket yetkilileri, "Kendini her gün bir adım ileriye taşıyan Berdan Cıvata, bugün Avrupa 'nın ve dünyanın en uzun köprülerinin ayaklarını taşıyan ankeraj cıvatalarını üretirken, yarın dünyanın neresinde, ne büyüklükte olursa olsun tüm mega projelerde yüzde 100 yerli bağlantı elemanlarıyla çözüm ortağı olmaya, bu konuda ülkemizi dünyanın her yerinde gururla temsil etmeye hazırdır" açıklaması yaptı.