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Giriş Tarihi: 3.4.2022

Rüzgârdan elektrikte rekor kırıldı

Rüzgârdan elektrikte rekor kırıldı
TÜRKİYE'NİN rüzgâr enerjisinden sağladığı elektrik dün 189 bin 258 megavat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgârın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 22.67 oldu. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, 1 Nisan Cuma günü Türkiye'de 834 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimin yüzde 22.67'si rüzgâr santralleri kaynaklı oldu. İkinci sırada yüzde 15.81 ile linyit santralleri yer aldı. Üçüncü sırada bulunan doğalgaz santrallerinin üretimdeki payı ise yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 189 bin 258 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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Rüzgârdan elektrikte rekor kırıldı
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