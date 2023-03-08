Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden enerji yatırımları

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan GES (Güneş Enerji Sistemi) projeleri ile enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında GES projesini hayata geçiriyor.
İlk etapta faaliyete sunulan GES projelerinden olan Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinde çalışır durumda olan 14 dönümü kapsayan GES sistemi yılda toplam 1.150.000 KWH üretim sağlamaktadır.
Projenin toplam boyutu 62 MWP gücünde olup ilk etap olan bu proje gücü 18 MWP gücündedir. Aylık ortalama 2.340.000 KWH gücünde enerji üretimi ve yıllık olarak da 28.080 MWH üretim planlanmaktadır.
200 dönüm alanda gerçekleşecek olan projede yıllık 9,4 milyon tonluk karbon emisyonuna eşdeğer üretim yapılacak. Yıllık 15 bin 600 hanenin yıllık tüketimi kadar enerji üretimi yapılacak. Yerli hücre ve panellerin kullanılacağı proje, kamu projelerinde bu büyüklükte bir ilk olma özelliğine sahip. Güncel enerji maliyetleri ile bu tesis Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine aylık 7 milyon lira maddi destek sağlayacak ve 3-4 yılda kendini amorti etmesi planlanıyor.
GES projesi ile büyük bir tasarruf sağlandığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Güneş Enerji Sistemi (GES)'te çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız en yakın zamanda tamamlanacaktır. GES, Şehrimize ve enerji alanına önemli bir katkı sağlayacaktır. Yol ve su önemli tabi uydu şehirler önemli fakat bununla birlikte enerji çok daha önemlidir. Güneş Enerji Sistemlerinin çok daha önemli olduğunu görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza başladık. İlk etapta 18 MWP büyüklüğündeki enerji sistemi kuruyoruz ve projede diğer etaplarımız hazırlanacaktır. Tamamlandığında enerjide tasarrufu sağlayacağız. Burada yapılan çalışmalarımız halkımıza da yansıyacaktır" diye konuştu.