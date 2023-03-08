Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden enerji yatırımları

GES projesi ile büyük bir tasarruf sağlandığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Güneş Enerji Sistemi (GES)'te çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız en yakın zamanda tamamlanacaktır. GES, Şehrimize ve enerji alanına önemli bir katkı sağlayacaktır. Yol ve su önemli tabi uydu şehirler önemli fakat bununla birlikte enerji çok daha önemlidir. Güneş Enerji Sistemlerinin çok daha önemli olduğunu görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza başladık. İlk etapta 18 MWP büyüklüğündeki enerji sistemi kuruyoruz ve projede diğer etaplarımız hazırlanacaktır. Tamamlandığında enerjide tasarrufu sağlayacağız. Burada yapılan çalışmalarımız halkımıza da yansıyacaktır" diye konuştu.