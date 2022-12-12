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Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:00 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:13

Şerafettin Elçi Havalimanı Kasım ayında 23 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, Kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verdi.

ABİDİN YEL
Şerafettin Elçi Havalimanı Kasım ayında 23 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2022 yılı Kasım ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; iç hatlarda 415 uçağın iniş kalkış yaptığı, 216 ton yük trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanında, Ekim ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verdi.

2022 yılının ilk 11 ayında ise yolcu trafiği 267 bin 243, uçak trafiği 5 bin 487, yük trafiği ise 2 bin 639 ton olarak gerçekleşti

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Şerafettin Elçi Havalimanı Kasım ayında 23 bin yolcuya hizmet verdi
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