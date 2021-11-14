Sermaye Piyasaları Kongresi 16 Kasım’da başlıyor

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl beşincisi yapılacak Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
16-17 Kasım 2021 tarihlerinde, 'Yeniden Birlikteyiz' temasıyla çevrim içi olarak gerçekleşecek. Dünyadan ve Türkiye'den 200'e yakın ünlü uzman ve liderlerin konuşmacı olacağı Kongre'de 35 panelin yanı sıra 23 farklı başlıklarda eğitim programları da yer alacak. Kongre'de; "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" ile "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" olmak üzere dört ana konu tartışmaya açılacak. Kongrede aynı zamanda TİM Başkanı İsmail Gülle
, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan
, JCR Avrasya Derecelendirme Genel Müdürü Prof. Dr. Feyzullah Yetgin
, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de konuşmacı olacak.