Siber saldırılara geçit verilmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber olaylara müdahalede çok iyi bir konumda olduğunu belirterek, 2014 yılında kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) bugüne kadar 330 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ettiğini ve bunlara erişimi engellediğini bildirdi. Yaptığı yazılı açıklamada, yurt içinde tespiti yapılan zararlı adres bağlantılarının vakit kaybetmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na iletildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Oltalama saldırıları sayısı 2022'de 72 bin 209 iken 2023'te 105 binin üzerine çıktı. USOM tarafından 2024'ün ilk 3 ayında 37 bin 600'e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi" dedi. Bakan Uraloğlu, kritik sektörlerde Siber Olaylarla Müdahale Merkezi (SOME) ile kurumların bünyesinde kurumsal SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillenmesinin sağlandığını ifade etti.İnternet hizmetinin başladığı ilk yıllardan bu yana var olan oltalama saldırılarının da internet kullanıcılarına ciddi zararlar verme potansiyelini olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemizin maruz kaldığı oltamala saldırıları e-posta, internet tarayıcılarındaki aramalar, sosyal medya paylaşımları, kısa mesajlar ve telefon aramaları ile yapılmaktadır" dedi.