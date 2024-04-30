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Giriş Tarihi: 30.4.2024 14:14 Son Güncelleme: 30.4.2024 14:21

SON DAKİKA: Bakan Şimşek tek tek açıkladı! 'Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden'

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek tek tek açıkladı! ’Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden’

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek tek tek açıkladı! 'Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden'
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