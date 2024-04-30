SON DAKİKA: Bakan Şimşek tek tek açıkladı! ’Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden’

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." dedi.
Programımız çalışıyor…— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 30, 2024
Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi.
2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6… https://t.co/G0gYzCTULd