Son dakika: Deprem bölgesine dev paket! Bakan Kacır: Dünya Bankası ile hayata geçiriyoruz

1 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KOSGEB DESTEĞİ

Kahramanmaraş'ın tekstil, metal sanayi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kacır, "Burada deprem sonrasında sanayinin yeniden inşası için çok çalıştık. Elimizdeki tüm enstrümanları devreye alıyoruz. KOSGEB KOBİ'lere verilen destekleri ilk andan itibaren ilan etti. Artık yerinde dönüşümün önü açıldı. Sanayide de yerinde dönüşümün önü açılıyor. Biz hemen KOSGEB tarafından 1 milyon liralık faizsiz destek programı başlattık. 1 yıl geri ödemesiz ve 3 yıl içinde geri ödemesi tamamlanacak şekilde yerinde dönüşüm yapacak KOBİ'lere KOSGEB doğrudan destek veriyor." diye konuştu.

"YENİ SANAYİ ALANLARINI 1 HAFTA İÇERİSİNDE TESPİT ETME İMKANINA KAVUŞUYORUZ"

Bakan Kacır, yeni sanayi alanlarının kurulumunu da hızlandırdıklarını vurgulayarak, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da yeni sanayi siteleri oluşturduklarını, ihalelerini gerçekleştirdiklerini ve inşalarının hızla devam ettiğini anlattı. Bunları 1 yıl içerisinde teslim edeceklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"OHAL Kararnamesi kapsamında tüm bölgede 18 yeni sanayi alanı ilan ettik. Meclisin gündeminde, bugün yarın yasalaşmasını ümit ediyoruz, komisyondan geçti. Bu sürecin bir yıl devam etmesi yönünde Kanun gerçekleşecek. Önümüzdeki dönemde bölgede yeni sanayi alanlarını hızla tespit ve inşa etmeye yönelik yasal imkana kavuşmuş olacağız. OSB için yer seçim süreçlerimiz 6 ay-1 yıl sürebiliyordu. Ancak şimdi 1 hafta içerisinde yeni sanayi alanlarını tespit etme imkanına kavuşuyoruz. Bu bölge sanayinin vizyonu açısından da çok önemli. Buralardaki üretim alt yapısını güçlü kılmak istiyoruz. Türkiye'de sanayinin üretim merkezlerinden birinin bu bölge olmasını hedefliyoruz. Mersin, İskenderun denize açılan kapılarıyla, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya bu açıdan değerli."

"ULUSAL SANAYİ ALANLARI MASTER PLANI'NI 6 AY İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Bakan Kacır, gelecek dönemde yeni sanayi alanlarında yeni yaklaşımlar devreye alacaklarını ve kamu-özel işbirliği projelerini bu sektöre kazandırmak istediklerini bildirdi.

Sanayi ve endüstri alanlarında bu yöntemi uygulamaya yönelik hazırlık içerisinde olduklarını vurgulayan Kacır, "Büyük ölçekli endüstri bölgelerinin özel sektör eliyle hızla kurulmasını sağlamaya dönük bir mekanizma oluşturacağız. Bu sayede hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni sanayi havzaları kuracağız. 'Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı da 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Türkiye'de sanayi alanlarının ölçeğini büyüteceğiz. Binde 3,5 seviyesindeki rakamı yüzde 1'e çıkarmamız lazım. Bunun için de iyi bir planlama çalışmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.