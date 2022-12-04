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Giriş Tarihi: 4.12.2022 09:44 Son Güncelleme: 4.12.2022 10:07

SON DAKİKA: Konya TOKİ kura çekimi bugün de devam ediyor! Konya TOKİ kura sonuçları canlı izle...

Son dakika haberi...TOKİ kura çekimi hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bugün Konya'da bin 200 konutun kuraları çekilecek.

SON DAKİKA: Konya TOKİ kura çekimi bugün de devam ediyor! Konya TOKİ kura sonuçları canlı izle...

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bugün Konya'da yapılacak bin 200 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri yapılacak. Bugünkü kura çekimlerinin ardından Konya'da 6892 konut hak sahibi ile buluşmuş olacak. Konya'da 673 konutun kura çekimi de 7 Aralık tarihine kadar gerçekleşmiş olacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

1200 KONUTUN HAK SAHİBİ BELLİ OLACAK

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, Mevlana Kültür Merkezi'nde bugün de devam eden kura çekimini takip edecek. Saat 10:00'da başlayacak kura çekimleri ile bin 200 konutun hak sahibi belli olacak.

Proje kapsamında Konya'da yapılacak konutların sayıları ve ilçeleri:

  • Ereğli: 350 konut
  • Beyşehir: 300 konut
  • Akşehir: 350 konut
  • Karapınar: 200 konut

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayacak olan kura çekimlerinde, hak sahiplerinin isimleri okunarak dijital ekrana yansıtılacak.

Vatandaşlar, hem salonda hem de Mevlana Kültür Merkezi'nin bahçesine kurulan ekranlardan kura çekimini takip edebilecek.

Konya TOKİ kura çekimi canlı izle...

Konya TOKİ kura sonuçları için tıklayınız...

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SON DAKİKA: Konya TOKİ kura çekimi bugün de devam ediyor! Konya TOKİ kura sonuçları canlı izle...
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