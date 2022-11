Sosyal güvencesi olmayan kalmadı: Kronik hastaya da gebeye de destek var

Geçmişte sağlık sistemi uzun kuyruklarla gündeme gelirken günümüzde vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran Türkiye, uluslararası bir sağlık üssü konumuna ulaştı. Özel hastanelerin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje 'Şehir Hastaneleri'ne varana kadar sağlık alanında birçok reforma imza atıldı. Hastanelerin eczaneleri önünde uzayan ilaç kuyrukları işkencesi sonlandırıldı. Ülke genelindeki tüm eczanelerin barkot sistemiyle hizmet vermesine imkân tanıyan düzenleme, vatandaşın istediği eczaneden ilaç temin etmesinin yolunu açtı. Hastaların ücret ödeyemediği için hastanede rehin kaldığı sisteme de son verildi. Devletin sağlık alanında sunduğu imkânlar şu şekilde sıralanıyor.Devlet, sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere 0-6 yaş arasındaki çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının doğumlarını hastanede yapmaları koşullarıyla "Şartlı Sağlık Yardımları" ile destek veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) gerçekleştirilen başvuruların ardından gebelik döneminde 200, çocuk için 100, doğumun hastanede yapılması halinde tek seferlik 500, şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL veriliyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir hesaba yatırılıyor.Bu kapsamda 2003'ten beri 4.7 milyar TL destek sağlandı.İlaçların katılım payı ödemeleri, genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsıyor. SYDV, ödenen katılım payı tutarını karşılıyor.Tüberküloz ve Subakut Sklerozan panensefalit (SSPE) hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için Kronik Hastalık Yardımı ile devlet hastalara hızır gibi yetişiyor. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nden hastalık bilgileri alınan kişiler, kimlik kartı ile SYDV'ye başvuruyor. Yardımdan faydalananlara aylık 3.336 lira ödeniyor. Kronik rahatsızlığı bulunan hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği veriliyor. Tedavi gören kişi, hasta vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına SYDV'ye başvuru yapılabiliyor. Müracaat edemeyecek durumda olan hastanın hanesinde vakıf personeli tarafından da başvuru alınıyor. Sağlık raporu ve vakıftan temin edilen başvuru formu ile başvuru gerçekleştiriliyor.Elektrik Tüketim Desteği kapsamında cihazın tüketim düzeyine göre aylık 216 liraya kadar (150 kWh karşılığı) destek veriliyor. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için ise üst sınır belirleniyor. Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bir kere yapılıyor.Pandemi dönemindebüyük öneme sahip olan,bulundukları şehirlerdeen yüksek kalitede sağlıkhizmetlerini sunmayıamaçlayan şehir hastanelerigünden güne yaygınlaşıyor.Başkan RecepTayyip Erdoğan'ın "hayalim"dediği şehir hastaneleridünyaya parmak ısırtıyor.Geçen ay açılan EtlikŞehir Hastanesi de 4 bin50 yatakla hizmet vermeyebaşladı. Yapımı tamamlanan20 şehir hastanesitoplam 29 bin 348 yatakkapasitesi ile hastalarınyaralarına merhem oluyor.İnşası süren 13 ve projeaşamasındaki 2 şehir hastanesiylebu sayı 35 çıkacak.Geçmişte hastanelerdegece yarılarındanitibaren başlayan muayenekuyrukları ortadan kalktı.Vatandaş özel hastaneve şehir hastanelerindenMerkezi Hekim RandevuSistemi (MHRS) ya dae-Devlet üzerinden randevualarak yararlanıyor.Bu sayede hastaların ücretödeyemediği için hastanederehin kaldığı sisteme deson verildi.Genel Sağlık Sigortası(GSS) Prim Ödemeleri, sosyalgüvencesi olmayanvatandaşı kapsıyor. Haneveya sağlık güvencesindenyoksun aile bireyleri, TCKimlik Kartı ile başvurabiliyor.Destekten yararlanmakisteyenlerin gelir testiyaptırmaları gerekiyor.Gelir testi sonucunagöre ihtiyaçsahibi olduğuna karar verilenhak sahipleri SYDV'lerebaşvuruda bulunuyor. 258liralık prim tutarı hak sahibiadına SGK'ya her ay devlettarafından ödeniyor.Bu yılın 7 aylık döneminde9.5 milyon hane 17.8 milyarTL'lik yardımdan faydalandı.Tüm aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı izlem taramalarına alınması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kalın bağırsak kanseri taramasının yapılmasını sağlayacak. 18 yaşından büyükler, yılda en az bir kez kan basıncı ölçümü için aile sağlığı merkezlerine davet edilecek.: Şehir hastaneleri projesiyle hastaneler tek çatı altında toplandı. Otel konforunda hizmet alıyoruz. Eskisi gibi oradan oraya gitmiyoruz. Yaptırandan Allah razı olsun. Hastaneler pırıl pırıl olmuş. Önceden saatlerce kuyruk beklerdik. Şu an tertemiz ortamda çok beklemeden muayene oluyoruz.: 65 yaşındayım bundan önce ilaç almak için saatlerce sıra beklerdik. Şimdi reçetemizle, istediğimizden yerden kolaylıkla ilaçlarımızı alıyoruz. Devletimiz çoğu ilacın da geri ödemesini yapıyor.: Eşim yatalak hasta. Elektriğimiz olmasa yaşayamaz. Devletin verdiği destek sayesinde hayata tutunuyor. Hem elektrik hem de sağlık desteği alıyoruz. Tayyip Erdoğan olmasa binların hiçbiri olmazdı.