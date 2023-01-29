’Su Verimliliği Seferberliği’ 31 Ocak’ta başlatılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayan ülkemizde ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, tarımda modern sulama yöntemlerinin kullanılması, halkın bilincinin artırılması hedefleriyle 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatılıyor. 'Su Verimliliği Seferberliği', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde yürütülecek. Seferberliğe 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıyla start verilecek. 'Su Verimliliği Seferberliği', çiftçiden sanayiciye, öğrenciden ev hanımına, özel sektörden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kadar, toplumun bütün kesimlerini kapsayacak" denildi.

'GECE SULAMASI YAYGINLAŞTIRILARAK BUHARLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Tanıtım toplantısında, 'Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Belgesi'nin ilan edileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna açıklanacak belge, günümüzde yüzde 33,54 olan su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar da yüzde 10 seviyesine düşürülmesi için yürütülecek çalışmaları içeriyor. Eylem planı ile coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve otomasyon kullanımı, izole alt bölgelerin oluşturulması ve kayıt dışı kullanımların kayıt altına alınması gibi tedbirler uygulanacak. Eylem planı kapsamında ayrıca, havzaların su varlığına ve kuraklık şartlarına uygun ürün desenleri planlanacak, iletim ve dağıtım sistemleri kapalı sistemlere dönüştürülecek, modern sulama yöntemleri kullanılacak. Gece sulamaları uygulaması yaygınlaştırılarak buharlaşmanın önüne geçilecek. Böylece tarımsal sulamada verimlilik artırılacak. Bütün bu uygulamalar sonucunda, halihazırda yüzde 49 olan tarımsal sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050'ye kadar yüzde 65, 2070'e kadar yüzde 70, 2100 yılına kadar da yüzde 75 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Eylem planı kapsamında ayrıca, endüstri alanında su verimliliğinin artırılması için yasal, idari ve teknik altyapı güçlendirilecek. Kullanılmış suların geri kazanım düzeyi artırılarak temiz üretim teknikleri uygulanarak yüzde 50'ye varan oranlarda su kazanımı sağlanacak."

Açıklamada; bireysel su kullanımlarında davranış değişikliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına hız verileceği kaydedilerek "Suyun verimli kullanılması amacıyla cihaz, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Günümüzde 146 litre olan kişi başı günlük ortalama su tüketim miktarı 2050 yılına kadar kademeli şekilde 100 litreye düşürülecek" denildi.

Gediz Havzası'ndaki su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyi duruma getirilebilmesi için hazırlanan 'Mavi Gediz Eylem Planı'nın da tanıtım toplantısında ilan edileceği kaydedildi.