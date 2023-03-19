SUV pazarının 1 numarası olacak

2023 Ocak-Şubat döneminde 47 bin 79 adet SUV araç satıldı. SUV'ların pazar payı yüzde 48.9 olarak gerçekleşti. SUV pazarındaki rekabet yeni modellerle artacak gibi görünüyor. Son olarak Fransız Peugeot, C-SUV olarak konumlandırdığı yeni 408 modelini tanıttı. 2019, 2020 ve 2021'de toplam SUV segmentinde üç yıl üst üste lider olan olan marka, yeni 408'in de katkısıyla 2023'de yeniden liderliği hedefliyor. 2022'de satışlarının yüzde 53'ünü SUV modelleriyle gerçekleştiren Peugeot,'nun 3008 ve 5008 modelleri segmentlerinde ikinci olmuştu. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Türkiye'de SUV pazarının tekrar lider markası olmayı hedefliyoruz. Bu sene yüzde 7.3 pazar payıyla 57 bin adetlik hedef olan satışımızın yüzde 54'ü yani 30 bin 500 adedinin SUV modellerimiz olmasını hedefliyoruz. Satışlarımızın yüzde 10'u 408'den gelecek. Yeni 408 bu liderlik hedefine giden yolda gücümüze güç katacak" diye konuştu.